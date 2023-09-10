Мир 10 сентября 2023, 14:25 Эрдоган назвал важными договоренности о поставках российского зерна странам Африки Эрдоган отметил важность России в обеспечении мирового рынка зерна РИА «Новости»

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Россия продолжает занимать ведущие позиции в обеспечении зерном беднейших стран мира. Как сообщило агентство Anadolu, с таким заявлением в ходе итоговой сессии саммита G20 выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что в ходе встречи лидеры стран «Большой двадцатки» детально обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки со всеми заинтересованными сторонами. Эрдоган добавил, что исключение России из этого процесса невозможно, так как это ставит под угрозу идею глобального продовольствия.

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Эрдоган отметил, что Турция считает очень важными договоренности с Россией и Катаром о поставках одного миллиона тонн зерна странам Африки. По его словам, этот вопрос он обсудил на встрече с президентом России Владимиром Путиным и предложил увеличить объем поставок.

«В ближайшее время мы соберем рабочую группу по обеспечению сельхозпродуктами, чтобы внести свой вклад в глобальную продовольственную безопасность», — подытожил турецкий лидер.

Лидеры стран G20 в своей итоговой декларации призвали возобновить зерновую сделку и обеспечить поставки на мировые рынки российских удобрений.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о поставке миллиона тонн зерна в страны Африки при содействии Катара на переговорах в Сочи. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что проработка технических деталей начнется в ближайшее время.