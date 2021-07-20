Эрдоган назвал условие сохранения безопасности аэропорта Кабула

Турция поможет сохранить безопасность в международном аэропорту Кабула, если США окажут военным страны необходимую поддержку. Такое условие поставил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политик обратил внимание, что Штаты хотят, чтобы аэропорт столицы Афганистана работал, несмотря на вывод из республики американского военного контингента, сообщило РИА «Новости».

«Мы относимся к этому позитивно, и у нас, конечно, есть несколько условий к США как в дипломатических отношениях, так и в вопросах логистики», — добавил Эрдоган.

В субботу стало известно, что президент США Джо Байден согласовал с президентом Турции размещение турецких военных в Кабуле для обеспечения безопасности воздушной гавани.

Эрдоган считает, что сейчас в Афганистане и во всем регионе началась новая эра. Он ранее заявлял, что готов пойти на переговоры с запрещенным в России террористическим движением «Талибан»*, чтобы обсудить вопросы о размещении в кабульском аэропорту турецких военных.

По его словам, талибы в курсе его позиции по данному вопросу и не возражают против турецкого присутствия на этом объекте.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.