Мир 10 июля 2023, 17:20 Эрдоган назвал условие, которое упростит вступление Украины в НАТО Президент Турции Эрдоган: завершение конфликта упростит принятие Украины в НАТО Unsplash

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Конфликт с Россией помешает Украине вступить в НАТО. Его завершение ускорит этот процесс, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту имени Ататюрка перед отъездом в Литву. Его процитировал TRT Haber.

«Мы считаем, что скорейшее прекращение конфликта справедливым и прочным миром будет способствовать процессу членства Украины в НАТО», — сказал глава государства.

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Расширение альянса, двусторонние отношения, поставки истребителей F-16 и другие вопросы он обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом. Лидеры договорились встретиться лично на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Страны НАТО так и не пришли к консенсусу в вопросе приглашения Украины в альянс. Бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют, сообщили «Известия», заявил о несоответствии киевского режима стандартам альянса по многим параметрам, в том числе в борьбе с коррупцией. На саммите, который пройдет 11 и 12 июля, западные страны лишь объявят о соглашении по поддержке этой страны и создадут совет Украина — НАТО.