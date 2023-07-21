21 июля 2023, 14:54
Эрдоган назвал условие для одобрения вступления Швеции в НАТО
Эрдоган: Швеция должна бороться с терроризмом, чтобы Турция одобрила ее вступление в НАТО
Турция одобрит вступление Швеции в НАТО, если скандинавская страна начнет предпринимать конкретные шаги для борьбы с терроризмом. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью, которое опубликовал телеканал TRT.
Президент Турции заверил, что республика будет соблюдать гарантии и обещания, данные Швеции во время переговоров. Когда заявку страны о вступлении в НАТО передадут в парламент, процесс пойдет в соответствии с рабочим графиком, уточнил Эрдоган.
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«На пользу Швеции пошло бы принятие конкретных мер по борьбе с террористическими организациями и выдаче террористов, к чему наша страна относится очень трепетно», — отметил турецкий лидер.
Турция ждет, что шведская сторона выполнит гарантии и обещания, заключил Эрдоган.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял о решении Турции снять вето на присоединение Швеции к блоку. Столтенберг сказал, что альянс обязуется создать пост спецпредставителя по борьбе с терроризмом, сообщил «Царьград».
Глава управления по связям администрации Эрдогана Фахреттин Алтун объяснил, что Турция выступает за расширение НАТО ради обеспечения стабильности. Республика не действует против какой-то конкретной страны, подчеркнул Алтун.
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