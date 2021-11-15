Эрдоган назвал себя самым опытным из мировых лидеров
«Я знаю мир»: президент Турции Эрдоган назвал себя самым опытным из глав государств
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя самым опытным из мировых лидеров. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Я знаю мир. Среди сегодняшних лидеров я самый опытный. Говорю это не для того, чтобы хвалиться, а чтобы определить свое место среди других лидеров. Потому что для моего народа важно знать, кто есть кто», — заявил Эрдоган на встрече с турецкой молодежью.
Выступление президента транслировалось в его Twitter-аккаунте, пояснил RT.