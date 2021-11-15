Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя самым опытным из мировых лидеров. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я знаю мир. Среди сегодняшних лидеров я самый опытный. Говорю это не для того, чтобы хвалиться, а чтобы определить свое место среди других лидеров. Потому что для моего народа важно знать, кто есть кто», — заявил Эрдоган на встрече с турецкой молодежью.

Выступление президента транслировалось в его Twitter-аккаунте, пояснил RT.