Мир 10 ноября 2022, 11:03 Эрдоган назвал положительным решение отвести российские войска на левый берег Днепра Президент Турции назвал положительным решение отвести войска РФ на левый берег Днепра РИА «Новости»

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Решение России отвести войска на левый берег Днепра в Херсонской области является положительным, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, он готов обсудить ситуацию на Украине с лидером России Владимиром Путиным либо очно, либо по телефону, сообщил ТАСС.

«Решение России положительное», — подчеркнул Эрдоган.

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Президент Турции добавил, что готов продолжить контакты с Путиным и обсудить развитие событий в ходе украинского конфликта либо на саммите G20, если президент РФ примет в нем участие, либо по телефону.

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Приказ отвести войска и занять оборону на левом берегу Днепра 9 ноября отдал глава Минобороны Сергей Шойгу. С предложением об этом выступил командующий объединенной группировкой в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин.

В ходе доклада он заявил Шойгу, что у ВСУ есть планы по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС.

«Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр», — сказал Суровикин.

Он добавил, что это непростое решение, но оно позволит сохранить жизни военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск.