10 ноября 2022, 11:03
Эрдоган назвал положительным решение отвести российские войска на левый берег Днепра
Президент Турции назвал положительным решение отвести войска РФ на левый берег Днепра
Решение России отвести войска на левый берег Днепра в Херсонской области является положительным, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, он готов обсудить ситуацию на Украине с лидером России Владимиром Путиным либо очно, либо по телефону, сообщил ТАСС.
«Решение России положительное», — подчеркнул Эрдоган.
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Президент Турции добавил, что готов продолжить контакты с Путиным и обсудить развитие событий в ходе украинского конфликта либо на саммите G20, если президент РФ примет в нем участие, либо по телефону.
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Приказ отвести войска и занять оборону на левом берегу Днепра 9 ноября отдал глава Минобороны Сергей Шойгу. С предложением об этом выступил командующий объединенной группировкой в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин.
В ходе доклада он заявил Шойгу, что у ВСУ есть планы по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС.
«Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр», — сказал Суровикин.
Он добавил, что это непростое решение, но оно позволит сохранить жизни военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск.
Реджеп Эрдоган
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
Херсон
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