Эрдоган назвал покупку С-400 суверенным правом Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган после встречи с американским лидером Дональдом Трампом назвал требование Вашингтона отказаться от покупки российских ЗРК С-400 неправильным.

Об этом он сообщил в интервью турецким СМИ.

«Мы рассматриваем требование отказаться от С-400 в пользу Patriot как попытку заработать на наших суверенных правах, и мы определенно не считаем это правильным», — отметил турецкий лидер.

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Эрдоган напомнил, что Греции, которая является членом НАТО и располагает российским системами С-300, никто таких требований не выдвигал. Тем более, что Турция обладает второй по величине армией среди стран-членов НАТО, а диверсификация оборонных ресурсов «является суверенным правом» страны.

Эрдоган также выразил готовность закупить системы ЗРК Patriot, но даже в этом случае Анкара отказываться от С-400 не будет.

Турецкий президент также детально проинформировал Трампа и сенаторов США о событиях 1915 года в Османской империи в контексте армянской проблематики. По данным Анатолийского агентства, он назвал большой ошибкой политизацию исторических событий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует решение Трампа и Эрдогана попытаться решить проблему с закупкой С-400. Как стало известно ТАСС, что лидеры двух стран поручили ключевым министрам урегулировать ситуацию.

«Когда речь заходит об С-400, это, конечно, вопрос, порождающий дискуссии в альянсе. И США ясно заявили, что, по их мнению, это несовместимо с F-35», — заявил Столтенберг.