Эрдоган назвал переговоры с США по F-35 «положительными»

Минобороны Турции начало переговоры с американским официальным представительством по поводу поставок истребителей F-35. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, процесс переговоров проходит в положительном ключе, сообщил телеканал NTV.

«Переговоры между американскими официальными лицами и министерством национальной обороны Турции по F-35 развиваются в положительном направлении», — процитировало ИА НСН слова Эрдогана.

Ранее Соединенные штаты предупредили властей Турции о том, что страна будет исключена из программы поставок истребителей F-35 в связи с тем, что Анкара приобрела российские системы ПВО С-400. Однако по словам Эрдогана, США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.