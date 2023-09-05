05 сентября 2023, 20:05
Эрдоган назвал переговоры с Путиным в Сочи очень продуктивными
Эрдоган заявил, что его встреча с Путиным получила высокую оценку во всем мире
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи были очень продуктивными. Встреча глав государств получила высокую оценку во всем мире, привел слова главы Турции ТАСС.
Эрдоган в рамках заседания кабинета министров напомнил, что обсудил с Путиным зерновой коридор и другие гуманитарные темы.
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«У нас была всеобъемлющая и очень продуктивная встреча с Путиным в Сочи», — подчеркнул турецкий лидер.
Заседание кабинета министров Турции началось в президентском комплексе в Анкаре. Главной темой мероприятия стала поездка Эрдогана в Россию.
Главы двух государств в ходе переговоров в Сочи обсудили все важные вопросы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Лидеры обменялись мнениями, по итогам встречи подписания документов не планируется.
Реджеп Эрдоган
Переговоры
Владимир Путин
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