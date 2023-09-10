Мир 10 сентября 2023, 14:40 Эрдоган назвал неправильными действия Армении в Нагорном Карабахе Эрдоган подверг критике действия Армении в Нагорном Карабахе Минобороны Азербайджана

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Армении придется договориться с азербайджанской и турецкой сторонами по поводу своих действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20, сообщил ТАСС.

Турецкий лидер запланировал провести телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном для обсуждения Нагорного Карабаха.

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«Те шаги, которые здесь предпринимаются, особенно в Карабахе, — это неправильные шаги, с этим нельзя мириться, и страны-члены ЕС тоже с этим не мирятся», — отметил Эрдоган.

Он добавил, что побеседовал президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросу Армении. Турецкий лидер также указал, что многие страны не примут выборы в карабахском регионе.

«Друзья, западные страны и другие, с которыми мы встречались до сих пор, не принимают эти выборы. Это не то, что произойдет, это не те выборы, которые можно принять», — указал Эрдоган.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров осудил слова некоторых официальных лиц Армении о «сдаче» Карабаха. Он указал на то, что в первых трехсторонних договоренностях не был указан статус региона, потому что по этому вопросу еще предстоят переговоры.