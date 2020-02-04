Эрдоган назвал лозунг «Слава Украине» официальным приветствием украинских солдат

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время торжественной церемонии в Киеве использовал приветствие Организации украинских националистов* «Слава Украине». В беседе с журналистами он пояснил, что каждый мировой лидер, приезжая в Киев использует этот лозунг.

Сотрудники СМИ рассказали президенту Турции, что его украинское приветствие возмутило российскую сторону. В частности потому, что так приветствовали друг друга участники группировок, которые боролись с Советским Союзом во время Второй мировой войны.

«Это официальное приветствие Украины. Каждый президент, который приезжает в Киев, использует это заявление. Как те, кто приезжает к нам, говорят Merhaba Asker! („Здравствуй, солдат“. — Прим. ред.)», — привела цитату президента Турции газета Sabah.

Лозунг «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» — это приветствие и ответ участников Организации украинских националистов*. С 2018 года эти фразы стали официальными приветствиями в военных организациях Украины.

Несмотря на положительное отношение президента Турции к Украине пресс-служба президента Зеленского трижды ошиблась написании имени Реджепа Тайипа Эрдогана. В двух сообщениях за 1 февраля второе имя турецкого лидера написано Таiп, вместо Тайiп. 3 февраля ошибку повторили снова. В имени президента Турции ошиблись в подписи к видео из Мариинского дворца.

*Организация украинских националистов — экстремистская организация, запрещенная в России