Мир 19 ноября 2023, 07:48 Эрдоган назвал главное условие для урегулирования проблем Турции и Греции Эрдоган: Турция и Греция решат проблемы при отсутствии посредников РИА «Новости»

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Турция и Греция могут провести удачные переговоры в том случае, если они пройдут без вмешательства других стран. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило агентство Anadolu.

Отношения двух стран портились из-за территориальных споров и чуть не дошли до вооруженного конфликта. В последнее время Греция и Турция начали работать над налаживанием контактов друг с другом. В Анкаре 13 ноября турецкая и греческая стороны провели встречу, при которой их представители обговорили создание механизма для диалога и реализации согласованных мер.

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Эрдоган выразил надежду, что интересы Греции и Турции лежат в одном направлении.

«Как страны региона, если мы исключим из процесса третьи страны, которые подходят к вопросу с логикой ренты и рынка, у нас не будет проблемы, которую мы не сможем решить», — добавил он.

Греция и Турция являются участниками НАТО. Швеция подала заявку на вступление в военный блок, но турецкая сторона выступила против. Эрдоган предложил парламенту Турции проголосовать по заявке скандинавской страны в альянс.