Эрдоган назвал дилетантом главу МИД ФРГ

Политики стали слишком дерзкими. Письмо Трампа Эрдогану как символ бунта Подробнее

Резкую критику Эрдогана вызвали слова немецкого министра о том, что Германия намерена ограничить экспорт оружия в Турцию из-за военной операции, которую Анкара проводит в Сирии. По мнению главы государства, от этого шага проиграет именно Германия, а не Турция.

«И тут приезжает немецкий министр иностранных дел — человек, у которого нет чувства меры — и говорит: мы не будем продавать Турции оружие. Это предел», — обозначил Эрдоган.