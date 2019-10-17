Эрдоган назвал дилетантом главу МИД ФРГ
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил главу внешнеполитического ведомства Германии Хайко Мааса в непрофессионализме и назвал его дилетантом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
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Резкую критику Эрдогана вызвали слова немецкого министра о том, что Германия намерена ограничить экспорт оружия в Турцию из-за военной операции, которую Анкара проводит в Сирии. По мнению главы государства, от этого шага проиграет именно Германия, а не Турция.
«И тут приезжает немецкий министр иностранных дел — человек, у которого нет чувства меры — и говорит: мы не будем продавать Турции оружие. Это предел», — обозначил Эрдоган.