Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

«Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем», — заявил Эрдоган. После этого глава государства назвал дату открытия в Стамбуле «Турецкого потока».

Путин и Эрдоган обсудили Сирию и запуск «Турецкого потока» Подробнее

С таким заявлением он выступил во время церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), который проходит через Турцию и связывает Азербайджан и страны Евросоюза.

Ранее «Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток» — от береговых объектов в районе Анапы до приемного терминала в Турции. Это произошло 19 ноября. К тому времени были готовы компрессорная станция «Русская» и «участок берегового примыкания» в России. Кроме того, подходят к концу пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.

Газопровод «Турецкий поток» включает две нитки. Одна из них предназначена для турецких потребителей, по второй газ пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Первую нитку достроили в апреле 2018 года.