  • Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

    30 ноября 2019, 15:47

    Алена Макаренко

    Запуск газопровода «Турецкий поток» запланирован на 8 января 2020 года. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил телеканал NTV.
    Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

    «Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем», — заявил Эрдоган. После этого глава государства назвал дату открытия в Стамбуле «Турецкого потока».

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    С таким заявлением он выступил во время церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), который проходит через Турцию и связывает Азербайджан и страны Евросоюза.

    Ранее «Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток» — от береговых объектов в районе Анапы до приемного терминала в Турции. Это произошло 19 ноября. К тому времени были готовы компрессорная станция «Русская» и «участок берегового примыкания» в России. Кроме того, подходят к концу пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.

    Газопровод «Турецкий поток» включает две нитки. Одна из них предназначена для турецких потребителей, по второй газ пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Первую нитку достроили в апреле 2018 года.