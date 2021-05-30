Эрдоган назвал дату строительства канала «Стамбул»

Церемония начала строительства канала «Стамбул» в обход пролива Босфор запланирована на конец июня. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Где-то в конце июня мы заложим первый камень в строительство канала „Стамбул“. Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас», — сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляция выступления велась на его странице в Twitter.

Реализация проекта канал «Стамбул», по словам турецкого лидера, повысит стратегическую значимость мегаполиса.

«Вы увидите шесть мостов над каналом. На обоих берегах новой искусственной водной артерии будут построены два города, они украсят облик Стамбула», — отметил Эрдоган.

Турция намерена возвести новый канал, который будет проходить параллельно проливу Босфор. Планируется, что он соединит Мраморное море с Черным.

В случае реализации проекта строительства новой морской артерии в обход Босфора он станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции.