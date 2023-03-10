Мир 10 марта 2023, 14:56 Эрдоган назначил всеобщие выборы в Турции на 14 мая Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о всеобщих выборах piqsels

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов, утвердив окончательно ранее известную дату, сообщили РИА «Новости».

Плебисцит пройдет в Турции 14 мая, как и планировалось изначально. Избиратели проголосуют на президентских и парламентских выборах весной 2023 года.

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Главным оппонентом действующего президента Турции станет кандидат от оппозиционной партии «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу.

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Выборы пройдут на фоне экономического и политического кризиса, возникшего после мощного землетрясения, разрушившего тысячи строений и приведшего к тысячам жертв по всей Турции.

Исследовательская компания MetroPoll по итогам собственного опроса получила результаты, свидетельствующие о потере партией Эрдогана 4% голосов из-за землетрясения. Ранее исследовательское агентство ORC Araştirma предположило поражение Эрдогана с 43% голосов.