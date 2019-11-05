Эрдоган нашел курдов в «безопасной зоне»

Турция заключила два отдельных соглашения с США и Россией о том, чтобы курдское ополчение, считаемое Анкарой террористическим, покинуло «безопасную зону», которую Эрдоган планирует сформировать на северо-востоке Сирии. Вашингтон и Москва заверили Эрдогана, что ополченцы ушли, однако президент Турции утверждает, что это не так.

Курды досрочно ушли из зоны безопасности в Сирии Подробнее

Во вторник, выступая перед представителями своей Партии справедливости и развития, Эрдоган заявил, что курдские боевики остаются в Телль-Рифаате, Манбидже и к востоку от Рас-эль-Айна. Президент Турции объявил, что Анкара будет соблюдать условия соглашения со своей стороны только в том случае, если Вашингтон и Москва будут выполнять свои обещания.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию в Сирии 9 октября. По словам турецкого лидера, целью «Источника мира» являются террористы.