Мир 15 мая 2023, 02:36 Эрдоган напугал избирателя во время выборов Викимедиа

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ошарашил избирателя на одном из участков для голосования в Стамбуле. Момент попал на видео, которое опубликовали на Youtube-канале TGRT Haber TV.

Журналисты запечатлели, как действующий президент Турции стоял в очереди к урнам для голосования. Перед ним находился мужчина в синей куртке, который не видел, кто находится позади него. Как только он обернулся и увидел турецкого лидера, то чуть не подпрыгнул от неожиданности. После этого Эрдоган и избиратель обменялись фразами.

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Турецкий лидер посетил избирательный участок в стамбульском районе Ускюдар. Эрдоган планировал остаться в Стамбуле в ожидании результатов выборов. Но позднее турецкий лидер вернулся в Анкару.

Президентские и парламентские выборы состоялись в Турции в воскресенье, 14 мая. Избирательные участки работали с 08:00 до 17:00 (местное время совпадает с московским). ЦИК страны отметил, что процесс голосования прошел без каких-либо происшествий.

Согласно последним данным, действующий президент набрал 49,76% голосов на выборах. Такие результаты озвучило государственное телевидение TRT.