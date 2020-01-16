Эрдоган направил войска в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что отправляет войска в Ливию для поддержания стабильности правительства в Триполи.

О решении Эрдогана сообщил RT. По данным телеканала, президент Турции также объявил о запрете добывать нефть у ливийского побережья без одобрения Анкары и Триполи.

В начале января Эрдоган отправил турецких военных, которые должны обучать бойцов, лояльных Правительству национального согласия, которое удерживает под контролем Триполи. Отправка военных регулируется соглашением между Ливией и Турцией. Эрдоган также заявлял, что намерен преподать главе Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтару урок, если он не прекратит военную кампанию.

Накануне Эрдоган обсуждал ситуацию в Ливии с президентом США Дональдом Трампом. 19 января представители Германии, Турции, США, Китая, России, Великобритании, Франции и Италии обсудят ливийский конфликт на саммите в Берлине.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране фактически царит двоевластие. Восточные власти были избраны народом и сотрудничают с ЛНА, западной частью управляет правительство ПНС, сформированное при поддержке ООН и Евросоюза. Турция поддерживает ПНС.