Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным после визита в США
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что после визита в Вашингтон он намерен провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации в Сирии. Об этом сообщило РИА «Новости».
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Эрдоган напомнил о последней террористической атаке в Камышлы и выразил сожаление, что не все боевики ушли из зоны безопасности. По его словам, террористы также остались в Телль-Абъяде и Манбидже. Ни Соединенным Штатам, ни России не удалось «их вычистить» в обозначенный срок.
«Мы это будем обсуждать в Вашингтоне. Потом у нас будет возможность поговорить с Путиным», — цитирует Эрдогана RT.