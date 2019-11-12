Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным после визита в США

Эрдоган проведет в США встречу с Трампом Подробнее

Эрдоган напомнил о последней террористической атаке в Камышлы и выразил сожаление, что не все боевики ушли из зоны безопасности. По его словам, террористы также остались в Телль-Абъяде и Манбидже. Ни Соединенным Штатам, ни России не удалось «их вычистить» в обозначенный срок.

«Мы это будем обсуждать в Вашингтоне. Потом у нас будет возможность поговорить с Путиным», — цитирует Эрдогана RT.