Мир 15 мая 2023, 04:13 Эрдоган набрал менее 50% голосов на выборах в Турции ЦИК: Эрдоган набирает менее 50% голосов после обработки 91,93% урн на выборах в Турции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Высшая избирательная комиссия Турции (ЦИК) сообщила, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал менее 50% голосов после обработки 91,93% урн на выборах главы государства. Его противник Кемаль Кылычдароглу на данный момент набрал 44,79% голосов, написал ТАСС.

«Согласно данным на 02:25 (время совпадает с московским — прим. ред.) после вскрытия 91,93% урн, действующий президент Эрдоган набирает 49,49%», — сообщили в ЦИК.

Реклама

Чтобы победить, кандидат должен набрать 50% плюс один голос.

Между тем Эрдоган выразил надежду на победу по итогам первого тура президентских выборов. В обращении к своим сторонникам он заявил, что пока еще не подсчитали голоса избирателей, проголосовавших за рубежом.

Ранее президент США Джо Байден впервые прокомментировал выборы президента в Турции. По его словам, в этом регионе «хватает трудностей».