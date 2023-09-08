Мир 08 сентября 2023, 08:08 Эрдоган на саммите G20 объявит итоги разговора с Путиным в Сочи РИА «Новости»: Эрдоган расскажет на саммите G20 об итогах переговоров с Путиным РИА «Новости»

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Основной целью главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите G20 станет обсуждение зерновой сделки. Кроме того, турецкий лидер расскажет об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Об этом РИА «Новости» сообщил дипломатический источник в Анкаре.

Саммит «Большой двадцатки» состоится в Дели 9–10 сентября. По словам дипломата, официальной темой встречи станет «Единый мир, единая семья, единое будущее».

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Встреча российского и турецкого лидеров прошла 4 сентября в Сочи. Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг зерновой инициативы, украинский конфликт и другие вопросы. Президент Турции заявил о готовности страны стать посредником в поставках зерна в страны Африки.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал, что восстановление зерновой сделки потребует взаимных гарантий. По его словам, организация будет стремиться к успешной перезагрузке этой инициативы. Гуттериш выразил надежду на то, что Россия сможет преодолеть все сложности для возобновления зерновой инициативы.