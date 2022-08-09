Эрдоган может вступить в переговоры с Асадом по совету Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может созвониться с сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом сообщили журналисты газеты Türkiye со ссылкой на источники.

Само издание считают близким к правительственным кругам Турции.

По мнению журналистов Türkiye, предложение о переговорах Асада и Эрдогана поступило от российского лидера Владимира Путина. Они напомнили, что турецкий президент недавно встречался с коллегой из РФ и обменялся ним мнениями о ситуации в Сирии.

«Эрдоган сказал, что, несмотря на наличие террористических структур на границе с Сирией, Путин высказал ему предположение, что „если вы предпочитаете решать их вместе с режимом как можно больше“», — сообщили сотрудники Türkiye.

Также они отметили, что российский лидер предложил турецкому президенту организовать личную встречу с Асадом. Однако Эрдоган сказал, что для подобного шага еще достаточно рано. Хотя телефонный разговор вполне может состояться.

Ранее Эрдоган сообщил, что Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане. Эти слова турецкого лидера процитировал RT.