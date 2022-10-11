Эрдоган может провести встречу с Путиным на саммите в Астане | 360°

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Эрдоган может провести встречу с Путиным на саммите в Астане

AFP: президент Турции Эрдоган может встретиться с Путиным на саммите в Астане

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите в Астане. Об этом со ссылкой на турецкого чиновника сообщило агентство AFP.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным на полях регионального саммита в Астане», — заявил он.

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Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии призван обеспечить стабильность и безопасность в мире, укрепить международное сотрудничество.

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Форум «Центральная Азия» пройдет в Астане с 12 по 14 октября.

Накануне Эрдоган обрушился с критикой на лидеров западных стран. По его словам, они неверно оценили последствия украинского кризиса на остальные государства.

Президент напомнил, что ряд беднейших стран потеряли доступ к основным продуктам питания, тогда как богатейшие государства Европы становятся еще более богаче.

Также ранее турецкий лидер заявил о готовности стать посредником в прямых переговорах между Путиным и Владимиром Зеленским.

Реджеп Эрдоган

Владимир Путин

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