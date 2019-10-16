Накануне по инициативе турецкой стороны российский президент Владимир Путин поговорил с Эрдоганом по телефону. Лидеры стран обсудили ситуацию в Сирии, которая усложнилась из-за военной операции Анкары «Источник мира».

Эрдоган позвонил Путину. Обсуждали санкции и ситуацию в Сирии Подробнее

В конце беседы Путин пригласил своего турецкого коллегу в Россию.

«Визит может состояться до конца октября», — приводит агентство ответ Пескова на вопрос о сроках визита Эрдогана в Москву.

9 октября Анкара объявила о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Согласно официальному заявлению, основная цель военного мероприятия — борьба против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»*.

Правительственная армия Сирии перебросила в регион войска, чтобы помочь живущим там курдам противостоять турецкой агрессии. Российская военная полиция начала патрулирование в городе Манбидж (провинция Алеппо), где раньше за порядком следили американцы.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.