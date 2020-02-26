Эрдоган исключил возможность переговоров с Асадом

Эрдоган отметил, что ранее общался с Асадом и больше не собирается этого делать. По словам турецкого лидера, сирийский коллега не имеет совести.

«Я спросил, почему он не выдает паспорта курдам. А сейчас он нападает на наших солдат», — заявил Эрдоган.

Кроме того, он пригрозил наступлением в Идлибе в случае, если до конца февраля правительственные силы САР не отойдут от наблюдательных пунктов турецкой стороны. Эрдоган обвинил Сирию в невыполнении сочинского меморандума по Идлибу.

Отмечается, что Турция также не выполняет условия меморандума, поставляя вооружение боевикам.