Эрдоган исключил влияние конвенции Монтре на канал «Стамбул»

Движение кораблей по каналу «Стамбул» не станет регулироваться конвенцией Монтре. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что строительство канала между Черным и Мраморными морями — внутреннее дело Турции, на которое не влияют международные документы.

«Канал „Стамбул“ не имеет никакой связи с конвенцией Монтре. Это настоящее достижение Турции, которое сможет разгрузить пролив Босфор», — привело слова турецкого лидера издание Haberturk.

Канал «Стамбул» станет новой судоходной артерией в западной части крупнейшего города Турции. Он соединит Черное и Мраморное моря. Против его строительства выступили экологи, военные и жители города. По проекту новый канал растянется на 45 километров.

Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Согласно документу, Турция получила суверенитет над проливами Босфор и Дарданеллы. Но при этом взяла на себя обязательства пропускать без уведомления торговые суда всех стран.

Проход военных кораблей стран черноморского побережья возможен только по предварительному уведомлению Анкары. Для военных кораблей остальных стран действуют ограничения по классу и водоизмещению.