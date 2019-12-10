Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 ради Patriot

При этом турецкий лидер допустил покупку Анкарой американских комплексов при условии, что США предложит подходящие условия.

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По словам Эрдогана, президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Лондоне выразил удивление тем, что Турция, будучи членом НАТО, купила С-400. «Я ответил: мне у тебя надо спрашивать, что и у кого покупать?» — указал турецкий президент.

Турция и Россия подписали договор о поставке С-400 в 2017 году на 2,5 миллиарда долларов. Летом текущего года поставки были завершены.

США выступили против поставок, и приостановили продажу Анкаре своих истребителей F-35. Якобы российские ЗРК спроектированы именно для сбивания таких самолетов.

Вашингтон требует от Анкары избавиться от российских С-400, пригрозив санкциями.