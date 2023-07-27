27 июля 2023, 11:15
Эрдоган и Ван И обсудили способ решения украинского кризиса и ситуации с зерновой сделкой
Эрдоган и Ван И предложили решать украинский кризис и зерновую сделку переговорами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с новым министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны согласились, что ситуацию с зерновой сделкой и украинский кризис нужно решать через переговоры, сообщил МИД КНР.
Официальный представитель министерства Мао Нин сказала, что Эрдоган и Ван И обменялись мнениями по двусторонним отношениям. Президент Турции и министр иностранных дел Китая обсудили международные и региональные вопросы, представляющие интерес для обеих сторон. Участники встречи также говорили об украинском кризисе и транспортировке зерна по Черному морю.
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«Обе стороны согласились с тем, что эти вопросы должны надлежащим образом урегулировать путем диалога и переговоров», — отметила представитель МИД КНР.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин говорил, что Россия продолжит контакты с Турцией по поставкам продовольствия и зерновой сделке, но без перекосов. Дипломат также отмечал, что гражданские перевозки по Черному морю пока маловероятны.
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