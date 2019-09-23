Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор

Лидеры двух государств обсудили двусторонние отношения, а также региональные проблемы, указано в материале.

Турция приготовилась к военной операции в Сирии Подробнее

В Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии вдоль границы с Турцией, напоминает РИА «Новости». По данным Минобороны Турции, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.

В Дамаске выступают против такого соглашения. По мнению официального Дамаска, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.

Турецкий лидер ранее заявил, что Анкара готова начать операцию в зоне безопасности на северо-востоке Сирии в течение двух, если совместно с Соединенными Штатами там не будут приняты конкретные меры по созданию зоны безопасности.