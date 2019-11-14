Эрдоган и Трамп провели переговоры в Вашингтоне

Предметом переговоров стал ряд важных вопросов — ситуация с курдами на севере Сирии, разногласия по поводу зенитных ракетных комплексов и якобы сомнительное участие Турции в антииранской санкционной политике.

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил недовольство признанием палатой представителей США геноцида армян в Османской империи, а также лично вернул американскому коллеге Дональду Трампу его письмо, в котором тот призывал его «не быть дураком», сообщил ТАСС.

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Президенты сошлись во мнении о том, что необходимо депортировать иностранных террористов ИГ* в государства их непосредственного происхождения.

Трамп также высказал мнение о том, что Турцию и курдов связывают прекрасные отношения. «Я хочу сказать, что у нас прекрасные отношения с курдами, мы успешно боролись с ними против ИГ*… И я думаю, что у президента Эрдогана хорошие отношения с курдами. Много курдов живет сейчас в Турции, и они счастливы там», — заявил американский лидер.

Касательно ракетных установок, Эрдоган заявил о готовности приобретения зенитных ракетных комплексов Patriot, если Вашингтон согласится на выгодные условия. Разногласия по поводу данных комплексов начались еще в 2017 году, когда Турция и Россия договорились о поставке С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов, против чего резко выступили США и НАТО.