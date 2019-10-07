Эрдоган и Трамп обсудили по телефону зону безопасности в Сирии

Президенты США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону планируемую зону безопасности на севере Сирии. Об этом сообщила администрация лидера Турции.

В сообщении сказано, что наряду с вопросами двусторонних отношений, которые главы двух государств обсудили в ходе телефонной беседы, стороны также обменялись мнениями по поводу планируемой зоны безопасности на севере Сирии.

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«Эрдоган подчеркнул необходимость создания зоны безопасности для ликвидации террористической угрозы от Рабочей партии Курдистана и сил самообороны сирийских курдов, а также для создания условия к возвращению сирийских беженцев домой», — приводит РИА «Новости» фрагмент сообщения администрации президента Турции.

Эрдоган выразил Трампу озабоченность по поводу того, что «американские военные чиновники не выполняют достигнутые между Турцией и США договоренности» по Сирии, отмечается в материале.

Кроме того, в сообщении сказано, что в следующем месяце Эрдоган «посетит Вашингтон по приглашению Трампа для проведения переговоров».

Накануне турецкий лидер заявил, что решение об операции Турции на севере Сирии может быть принято в ближайшие дни. По его словам, целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, а также создание в той местности зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.