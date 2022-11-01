Эрдоган и Путин обсудили ситуацию с зерновой сделкой по телефону | 360°

Мир 01 ноября 2022, 18:46 Эрдоган и Путин обсудили ситуацию с зерновой сделкой по телефону Президент Турции Эрдоган выразил надежду на решение вопроса с поставками зерна

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщили «Известия». Турецкий лидер выразил надежду на скорое решение проблем, связанных с зерновой сделкой.

Турецкая стороны отметила, что возникшие вокруг зерновой сделки трудности можно будет решить с помощью конструктивного подхода.

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«Президент Эрдоган сказал, что решение зернового кризиса с помощью конструктивного подхода поощрит шаги, которые будут предприняты для возвращения к переговорам [между Россией и Украиной]», — сообщили в канцелярии турецкого лидера.

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Ранее Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Владимира Путина за слова во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тогда российский лидер назвал турецкого коллегу сильным лидером и надежным партнером.

Накануне Путин заявил, что Россия приостановила участие в зерновой сделке. Он подчеркнул, что на такой шаг пошли из-за возникновения угрозы для гуманитарного коридора. Президент призвал ООН воздействовать на украинские власти, чтобы те гарантировали безопасность судов.