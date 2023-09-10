Мир 10 сентября 2023, 13:31 Эрдоган и Мишель обсудили шаги для полноправного членства Турции в ЕС Эрдоган и Мишель провели встречу в Индии и обсудили отношения между Турцией и ЕС Unsplash

Читать 360tv в

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили, что турецкой стороне необходимо предпринять для полноправного членства в ЕС. Он этом написал ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«В ходе встречи обсуждались отношения между Турцией и Евросоюзом, а также шаги, которые необходимо предпринять для полноправного членства Турции в ЕС, региональные и глобальные вопросы», — передали в канцелярии.

Реклама

Вопрос о вступлении Турции в Европейский союз входит в число самых актуальных для страны. Появлялась информация, что Турция готова изменить иммиграционную политику ради вступления в ЕС. Речь шла об ужесточении требований получения гражданства лицами, ищущими убежище.

Ранее Эрдоган призвал G20 выполнить требования России для возобновления зерновой сделки. Подключить страну к SWIFT и содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрения.