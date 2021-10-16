Эрдоган и Меркель публично поспорили

Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель поспорили на тему недостатков коалиционного правительства. Меркель побывала в Турции с прощальным визитом в своей должности.

Эрдоган отметил, что при Ангеле Меркель отношения Германии и Турции были положительными. Также он добавил, что сотрудничать с коалиционным правительством сложно.

«В Турции при нем было много проблем, но с переходом на президентскую систему мы от них избавились и начали интенсивно работать», — подчеркнул Эрдоган.

Меркель на это возразила, что коалиционное правительство отлично подходит для Германии и перехода на президентскую систему не предполагается.

Эрдоган напомнил, что канцлер раньше сама жаловалась на такую форму правления.

«Это правда, однако такова жизнь», — ответила Меркель.

«Мой внук тоже говорит: „Дед, что поделаешь — такова жизнь!“», — пошутил в ответ президент Турции.