Мир 09 июля 2023, 21:28 Эрдоган и Байден обсудили членство Украины и Швеции в НАТО Эрдоган по телефону обсудил с Байденом членство Украины и Швеции в НАТО и поставки F-16 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом накануне саммита НАТО. Как сообщила администрация турецкого лидера в Twitter, главы двух стран в частности обсудили членство Украины и Швеции в альянсе.

Помимо этого Байден и Эрдоган обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, полноправную интеграцию республики в ЕС, а также вопросы закупок американских истребителей F-16.

Реклама

«Лидеры также договорились о встрече на полях саммита НАТО в Вильнюсе для детального обсуждения двусторонних и региональных отношений», — сообщила администрация президента Турции.

Ранее Эрдоган по итогу переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина достойна членства в НАТО. Разговор глав двух государств один на один длился более 2,5 часа.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 9 июля заявил, что страны-участницы НАТО согласовали единую позицию по будущему вступлению Украины. По его словам, новая формулировка по этому вопросу, которая устроит всех участников заседания, прозвучит на предстоящем саммите, запланированном на 11–12 июля.