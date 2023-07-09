09 июля 2023, 21:28
Эрдоган и Байден обсудили членство Украины и Швеции в НАТО
Эрдоган по телефону обсудил с Байденом членство Украины и Швеции в НАТО и поставки F-16
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом накануне саммита НАТО. Как сообщила администрация турецкого лидера в Twitter, главы двух стран в частности обсудили членство Украины и Швеции в альянсе.
Помимо этого Байден и Эрдоган обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, полноправную интеграцию республики в ЕС, а также вопросы закупок американских истребителей F-16.
Реклама
«Лидеры также договорились о встрече на полях саммита НАТО в Вильнюсе для детального обсуждения двусторонних и региональных отношений», — сообщила администрация президента Турции.
Ранее Эрдоган по итогу переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина достойна членства в НАТО. Разговор глав двух государств один на один длился более 2,5 часа.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 9 июля заявил, что страны-участницы НАТО согласовали единую позицию по будущему вступлению Украины. По его словам, новая формулировка по этому вопросу, которая устроит всех участников заседания, прозвучит на предстоящем саммите, запланированном на 11–12 июля.
США
Турция
Реджеп Эрдоган
НАТО
Джо Байден
Реклама
Реклама