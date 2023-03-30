Мир 30 марта 2023, 00:01 Эрдоган допустил визит Путина в Турцию в апреле Эрдоган: Путин может приехать в Турцию 27 апреля flickr

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин может прибыть в Турцию уже 27 апреля. Об этом заявил лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.

Ранее Эрдоган сообщил о предстоящей загрузке топлива на АЭС «Аккую» в Мерсине. Мероприятия запланированы на 27 апреля.

Реклама

«27 апреля, возможно, господин Путин тоже приедет или мы вместе подключимся через онлайн-систему и, надеюсь, сделаем первый шаг», — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры 25 марта. В ходе разговора турецкий лидер выразил благодарность за продление сделки по вывозу зерна из украинских портов.

Также главы государств обсудили ситуацию на Украине и шаги по развитию двусторонних отношений. Эрдоган подчеркнул, что Турция рассчитывает на завершение конфликта с помощью мирных переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин не планирует посещать Турцию в ближайшее время.