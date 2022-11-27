Мир 27 ноября 2022, 22:36 Эрдоган допустил скорую нормализацию отношений с Сирией Президент Турции Эрдоган допустил нормализацию отношений с Сирией в ближайшее время РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что в ближайшее время отношения с Сирией могут нормализоваться. Его слова привело агентство Anadolu.

«В ближайший период, наподобие того, как начался процесс с Египтом, так же может начаться и аналогично с Сирией. В политике не бывает обид», — заявил глава республики.

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Ранее встречу Эрдогана с сирийским лидером Башаром Асадом допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что переговоры могут состояться, если посредником на них будет российская сторона.

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Турецкий лидер в середине сентября говорил, что готов лично встретиться с Асадом. Он хотел сделать это на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, но глава Сирии не приехал. Как заявил тогда Эрдоган, Сирия вот-вот окажется разделенной, но Асад думает лишь об удержании власти.

Президент Турции говорил о процессе с Египтом, имея в виду первую в истории встречу с египетским коллегой в Катаре. Лидеры стран пожали друг другу руки на открытии чемпионата мира по футболу. Отношения Турции и Египта ухудшились в 2013 году после свержения египетского главы Мухаммеда Мурси.