Эрдоган допустил продолжение «Источника мира» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допускает продолжение трансграничной операции «Источник мира» на севере Сирии для борьбы с курдскими террористами. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на телеканал NTV.
«Мы это дело не оставим до тех пор, пока последний террорист не покинет регион», — отметил глава государства.
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Турция «не хочет разделения» Сирии, отметил Эрдоган. Тем не менее он напомнил про право Анкары на проведение операции на основании Аданского соглашения.
Антитеррористическая операция «Источник мира» началась в Сирии 9 октября. Турция боролась с курдами, которые сотрудничали с террористической группировкой «Исламское государство»*. Власти хотели создать зону безопасности вдоль госграницы и помешать боевикам перемещаться по трассе М-4. Боевые действия завершились 22 октября.
*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.