Эрдоган допустил продолжение «Источника мира» в Сирии

«Мы это дело не оставим до тех пор, пока последний террорист не покинет регион», — отметил глава государства.

Анкара пообещала начать экстрадицию боевиков ИГ* с 11 ноября Подробнее

Турция «не хочет разделения» Сирии, отметил Эрдоган. Тем не менее он напомнил про право Анкары на проведение операции на основании Аданского соглашения.

Антитеррористическая операция «Источник мира» началась в Сирии 9 октября. Турция боролась с курдами, которые сотрудничали с террористической группировкой «Исламское государство»*. Власти хотели создать зону безопасности вдоль госграницы и помешать боевикам перемещаться по трассе М-4. Боевые действия завершились 22 октября.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.