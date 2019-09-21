Эрдоган допустил покупку американских ЗРК Patriot

Соответствующее заявление Эрдоган сделал перед вылетом в Нью-Йорк, где пройдет 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

С-400 развернут в Турции к весне 2020 года Подробнее

По словам турецкого лидера, этот вопрос будет рассмотрен в том случае, если Вашингтон будет готов соблюсти все условия Анкары. Эрдоган также отметил, что во время его визита в Соединенные Штаты на повестке будет обсуждение поддержки, которую американская сторона оказывает курдским формированиям в Сирии.

Решение главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о закупке ЗРК С-400 у России стало причиной усложнения отношений между Анкарой и Вашингтоном. Соединенные Штаты потребовали от властей Турции отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot.

Поставки первой партии С-400 начались 12 июля 2019 года. В общей сложности в Турцию из России прилетели около 30 спецрейсов с компонентами системы на борту. Все зенитно-ракетные комплексы С-400, которые Турция приобрела у России, развернут к весне 2020 года.