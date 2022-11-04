Эрдоган договорился с Путиным бесплатно поставлять зерно в нуждающиеся страны | 360°

Мир 04 ноября 2022, 20:49 Эрдоган договорился с Путиным бесплатно поставлять зерно в нуждающиеся страны Президент Турции Эрдоган назвал позором отношение Запада к голодающим в Африке РИА "Новости"

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Турция и Россия договорились бесплатно поставлять продовольствие в нуждающиеся страны. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передал ТАСС.

«Во время наших переговоров с Путиным мы договорились о бесплатной отправке зерна в нуждающиеся страны. Мы согласны с Путиным, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора», — сказал он.

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Эрдоган пообещал, что обе стороны обеспечат, чтобы сухогрузы с зерном доходили до стран, которые на самом деле страдают от продовольственного кризиса и голода. Турецкий лидер добавил, что обсудил это и с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Он также собирается поднять вопрос снабжения продовольствием стран Африки на предстоящем саммите G20 на Бали.

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Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал позором попытки стран Запада преподавать уроки гуманности, игнорируя страдания людей в Африке. Он отметил, что в его стране не удивляются поведению европейцев — таков их менталитет.