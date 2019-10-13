Эрдоган «дергает тигра за усы». Военную операцию Турции связали с предвыборной кампанией Трампа
«Надо понимать, что турецкое наступление, которое фактически санкционировал Трамп, является элементом внутриполитической борьбы в США сейчас. Потому что мы видим попытку демократов и прочих противников Трампа его атаковать. Импичмент, связанный с Украиной, пытаются сконструировать и так далее. Он под постоянной бомбежкой обвинений. И обвинения в том, что он предал курдских союзников, которые активно помогали США в борьбе против террористов — одно из тех, которые против него выдвигают», — объяснил эксперт.
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По его словам, в этом контексте публикации СМИ об ужасах, которые последовали за фактическим согласием Трампа на турецкую операцию в Сирии, являются частью внутренней кампании в США. Фактически — президентской избирательной кампании в Америке.
При всей своей непредсказуемости и резкости Эрдоган вряд ли бы рискнул наносить удары по американским военным, добавил журналист. Надо быть крайне отчаянным человеком, чтобы дергать «тигра за усы». Отношение Турции и США остаются при этом сложными и многогранными.