Эрдоган: Дамаск и Москва намеренно наносят удары про мирным жителям в Идлибе

На мирных жителей сирийской провинции Идлиб напали правительственные силы Сирии и российской армии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В Идлибе целью действующего режима и российских сил становятся мирные жители, а не террористы», — процитировал турецкого политика телеканал NTV. Делается это с целью «оккупации региона, чтобы заставить жителей переместиться» к турецким границам.

Из-за ударов, направленных на гражданское население, по словам Эрдогана, гибнут и турецкие военнослужащие.

«Мы пытались не вмешиваться в происходящее, действовать в рамках сочинских соглашений и ждали выполнения обещаний, но их никто не сдержал. Атаки теперь нацелены и на Турцию», — заявил президент Турции в ходе выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара намерена действовать по обстановке. «Результатов этих бесконечных переговоров» турецкая сторона больше ждать не хочет.

«До конца февраля мы заставим силы режима уйти из зоны, определенной в рамках сочинского соглашения», — сказал президент Турции.