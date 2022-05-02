Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным на этой неделе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует созвониться с российским лидером Владимиром Путиным на этой неделе. Телефонные переговоры состоятся уже на этой неделе. Заявление Эрдогана процитировало РИА «Новости».

«На этой неделе планирую переговоры с господином Путиным», — сказал турецкий президент.

Он выразил надежду на улучшение переговорного процесса между Россией и Украиной. По словам Эрдогана, Анкара и Стамбул могут стать площадкой для встречи представителей обеих сторон конфликта.

Переговоры России и Украины начались в конце февраля. Их цель — урегулирование ситуации на востоке Незалежной, где РФ проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Представители России и Украины провели несколько встреч в очном и онлайн форматах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры проходят медленно. По его словам, «украинская сторона не демонстрирует особого постоянства». Представители Незалежной часто меняют мнение по многим пунктам переговоров и не соблюдают договоренности, отметил Песков.