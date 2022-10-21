Эрдоган анонсировал скорые телефонные переговоры с Путиным и Зеленским | 360°

Мир 21 октября 2022, 13:40 Эрдоган анонсировал скорые телефонные переговоры с Путиным и Зеленским Эрдоган заявил, что скоро поговорит с Путиным и Зеленским по телефону Пресс-служба Кремля

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он сообщил о своих намерениях после поездки в Азербайджан. Также Эрдоган поделился предположениями о ходе этих звонков.

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«Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров [с украинской стороной] чем в прошлом», — сказал он.

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Эрдоган отметил, что дальнейшее развитие событий покажет правдивость его предположений. Также он подчеркнул, что будущее конфликта между Россией и Украиной зависит от действий лидеров обеих стран.

Президент Турции сказал, что телефонные переговоры с каждым из собеседников состоятся в ближайшее время. Точных сроков он не обозначил.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отметил, что в графике лидера страны пока нет записи о созвоне с Эрдоганом. Однако представитель Кремля отметил, что иногда такие переговоры согласовываются за несколько часов до их начала. Его слова процитировал RT.