Важное 08 июля 2023, 10:19 Эрдоган анонсировал приезд Путина в Турцию Эрдоган заявил, что ожидает визита президента России Путина в Турцию в августе РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в Турцию в августе. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, передал ТАСС.

«В следующем месяце господин Путин посетит Турцию», — сказал турецкий лидер.

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По его словам, на встрече будет возможность в формате тет-а-тет обсудить тему обмена военнопленными между Россией и Украиной. Эрдоган обратил внимание, что считает этот вопрос одним из приоритетных.

Он отметил, что будет обсуждать его с российским лидером и по телефону и надеется достигнуть результатов.

Ранее глава Турции после разговора с Зеленским признал, что Украина заслуживает членства в НАТО. По его мнению, проигравших от достижения мира между сторонами конфликта на Украине не будет.