Эрдоган, Алиев и Пашинян провели встречу в Чехии | 360°

Мир 06 октября 2022, 23:25 Поделиться Telegram

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Viber Эрдоган, Алиев и Пашинян провели встречу в Чехии

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В Праге на полях саммита Европейского политического сообщества состоялась встреча армянского премьера Никола Пашиняна, главы Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.

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Отмечается, что турецкий лидер намерен провести отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном.

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