Эрдоган, Алиев и Пашинян провели встречу в Чехии | 360°

Все новости

Криминал

07 октября 2022, 00:32

Футболиста Гогричиани отстранили от тренировок после обвинений в избиении бывшей девушки

Мир

07 октября 2022, 00:30

Азербайджан и Армения заключат мир до конца года

Реклама

Путешествия

07 октября 2022, 00:14

Дешевые путевки вернулись на российский рынок

Криминал

07 октября 2022, 00:07

Полицейские Петербурга задержали злоумышленника, который разжигал межнациональную ненависть в автобусе

Мир

07 октября 2022, 00:01

Миротворец, старший брат и сильный политик. Что говорили о Владимире Путине мировые лидеры

Спецоперация

06 октября 2022, 23:51

Мусорщиков предложили освободить от частичной мобилизации

Деньги

06 октября 2022, 23:40

Аналитик Виталий Исаков посоветовал не хранить деньги в валюте

Эксклюзив

06 октября 2022, 23:38

Последствия пожара в московском автосервисе сняли на видео

Технологии

06 октября 2022, 23:37

«Яндекс» убрал границы регионов из приложения с картами

Мир

06 октября 2022, 23:25

Эрдоган, Алиев и Пашинян провели встречу в Чехии

Читать 360tv в

В Праге на полях саммита Европейского политического сообщества состоялась встреча армянского премьера Никола Пашиняна, главы Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.

Реклама

Отмечается, что турецкий лидер намерен провести отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном.

Накануне в турецких СМИ появилась информация, что Эрдоган призовет премьер-министра Армении к мирному договору с Азербайджаном. Также в некоторых материалах говорилось о том, что Алиев предложит проводить встречи спецпредставителей Еревана и Анкары в Армении и Турции, а не на территории третьих стран.

Армения

Турция

Реджеп Эрдоган

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама