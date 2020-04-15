Эр-Рияд допустил сокращение добычи нефти более чем на 20 млн баррелей

Мировая добыча нефти может сократиться более чем на 20 миллионов баррелей в сутки. Эр-Рияд не исключил такое развитие ситуации, если цены на сырье продержатся в пределах 35-45 долларов за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль Сауд в интервью Financial Times дал возможный прогноз развития событий.

«Не удивлюсь, если естественное падение добычи окажется даже значительнее», — подчеркнул аль Сауд.

Он добавил, что произойдет это в ближайшие месяцы при условии того, что нефть будет стоить около 35-40 долларов за баррель.

Более ранний прогноз принца указывал на то, что страны ОПЕК+ уберут с рынка до 19,5 миллиона баррелей нефти в сутки. В этом им помогут партнеры по G20.

Накануне вечером стоимость нефти Brent упала ниже 30 долларов за баррель. Июньские фьючерсы торговались по 29,95 доллара, показав снижение на 5%. Нефть WTI подешевела на 6% и стоила 21 доллар за баррель.

Новую сделку страны ОПЕК+ согласовали 12 апреля. Соглашение предполагает, что в мае–июне добыча нефти сократится на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Во втором полугодии она снизится уже на 7,7 миллиона баррелей, а до конца апреля 2022 года — на 5,8 миллиона.