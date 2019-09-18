Эр-Рияд докажет причастность Ирана к атакам на НПЗ

Доказательства причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Эр-Рияда есть и они будут представлены 18 сентября. Такое заявление сделало Министерство обороны Саудовской Аравии.

США планируют доказать в ООН причастность Ирана к атакам на Саудовскую Аравию Подробнее

«Будут представлены доказательства причастности иранского режима к нападению на объекты Saudi Aramco, а также иранское оружие, которое использовалось для нанесения ударов», — заявили в ведомстве. Его представителей процитировал телеканал Al Ekhbariya. В среду по этому вопросу министерство устроит специальную пресс-конференцию.

Нападение на объекты саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco произошло 14 сентября. По данным РИА «Новости», королевство из-за атаки потеряло свыше 50% нефтедобычи и сократило производство на 5,7 миллиона баррелей в сутки при обычной отметке в 9,8 миллиона.

Ответственность за случившееся взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Именно с ними Саудовская Аравия и вся арабская коалиция воюют. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Тегеран все отрицает.

В свою очередь, Эр-Рияд планирует пригласить для расследования этого случая международных специалистов. Центральное командование Вооруженных сил США уже направило своих криминалистов в Саудовскую Аравию.