Мир 02 сентября 2022, 11:02 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Equinor заявила об окончательном уходе из России Норвежская компания Equinor заявила об окончательном уходе из России flickr

Читать 360tv в

Норвежская нефтегазовая компания Equinor заявила о завершении процесса выхода из Харьягинского соглашения о разделе продукции (СРП). Теперь у нее больше нет действующих активов или проектов в России. Сообщение об этом появилось на сайте компании.

«Equinor подтверждает завершение полного выхода из Харьяги. У Equinor не осталось активов или проектов в России после выхода из Харьяги», — сказано в официальном заявлении.

Реклама

Equinor в конце февраля решила начать процесс выхода из совместных предприятий в России. После этого компания приостановила все новые инвестиции в РФ, перестала продавать российские нефтегазовые продукты и объявила об обесценении в размере 1,08 миллиарда долларов на балансе по состоянию на конец марта.

Реклама

Equinor проработала в России более 30 лет. Норвежская компания обладала 49% в совместном предприятии с «Роснефтью» — «Красгеонац».

Такая же доля была у норвежцев и в проекте с «Роснефтью» по разработке доманиковых отложений в Самарской области, еще 33,33% — в проекте «Севкомнефтегаз». Речь шла о разработке Северо-Комсомольского месторождения в Западной Сибири. Доли в этих проектах теперь достались «Роснефти».

Также компания владела 30% в СРП по разработке Харьягинского месторождения в Тимано-Печоре. По распоряжению российского правительства доля Equinor в Харьягинском СРП будет передана «Зарубежнефти».

0 0 0 0 0 0